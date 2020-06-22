АО "Райффайзенбанк" расширил географию курьерской доставки в Республике Коми
Курьерская доставка банковских продуктов Райффайзенбанка теперь доступна более чем в 300 городах России. В Республике Коми, кроме Сыктывкара, в территорию доставки включены Воркута и Ухта.
Рост интереса к дистанционным сервисам в период самоизоляции стал драйвером расширения географии доставок дебетовых и кредитных карт, договоров на кредиты и зарплатное обслуживание, а также договоров банковского обслуживания и бизнес-карт для предпринимателей. В период с марта по май 2020 года количество городов, в которых клиентам Райффайзенбанка доступна доставка банковских продуктов, выросло на 65%.
Наряду с расширением географии и увеличением общего объема доставок Райффайзенбанк повысил скорость курьерского обслуживания. Так, в мае 50% доставок происходило на следующий день после договоренности о встрече, а 80% — в течение двух дней (в марте этот показатель составлял 60%).
- Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, — отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка. — В период самоизоляции спрос на доставку банковских продуктов ожидаемо вырос, но, что самое главное для нас – вырос и уровень удовлетворенности клиентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU