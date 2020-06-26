В Прилузском районе добыли 9 волков

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:50:57+03:00

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По состоянию на 25 июня в Прилузском районе охотники добыли девять волков. Из них семь волков нашли в непосредственной близости от населенных пунктов: села Ношуль - два, села Спаспоруб - один, села Лойма - один, села Объячево - три. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

По данным Управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов минприроды Коми на Прилузском и Летском охотничьих участках в 2020 году охотникам выдали десять разрешений на добычу волков.

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ИСТОЧНИК KP.RU