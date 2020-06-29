Коми энергосбытовая компания призывает сыктывкарцев проверить свою УК/ТСЖ

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:58:43+03:00

Сыктывкарцы могут проверить свои УК и ТСЖ: есть ли у них долги или нет

Где можно это сделать

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Энергетики напоминают, что жители Сыктывкара могут проверить платежную дисциплину своей жилищной организации здесь.

Если вы являетесь добросовестным плательщиком, но нашли в списке свою УК или ТСЖ, то вам необходимо обратиться в жилищную инспекцию по месту проживания с заявлением о проведении проверочных мероприятий.

Сегодня Сыктывкар занимает лидерские позиции в антирейтинге должников управляющих компаний и ТСЖ.

На 1 мая 2020 года общая задолженность сыктывкарских УК и ТСЖ, осуществляющих обслуживание жилого фонда, по электрической и тепловой энергии составляет свыше 121 млн рублей. За электроэнергию сыктывкарские жилищные организации должны энергетикам больше 56 млн рублей, а за теплоэнергию – свыше 64 млн. рублей.

В число наиболее крупных должников за электрическую энергию входит ООО «Обслуживающее предприятие» (долг составляет свыше 17 млн рублей) ООО «ИЦ по ЖКХ» (долг – свыше 12 млн рублей), ООО «СпецМонтажСервис» (долг – свыше семи млн рублей), ООО «Управляющая компания» (долг – свыше пяти млн рублей).

Среди злостных неплательщиков за тепловую энергию наибольший долг – более 28 млн рублей – принадлежит ООО «УК ЖУК». Задолженность свыше семи млн рублей имеет ООО «Теплокомфорт», свыше двух млн рублей – ООО «СовременныйЖилойКвартал», ООО «ИЦ ПО ЖКХ» и ООО «ГЖЭК».

Если УК или ТСЖ не исполняет обязательства по оплате коммунального ресурса перед сбытовой компанией, тем самым нарушая условия договора управления многоквартирным домом, то собственники помещений могут принять решение о выборе иной управляющей организации или переходе на прямые расчеты. Принять подобное решение можно на общем собрании жильцов.

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова отметила, что наличие долгов жилищной организации должно стать для каждого жителя тревожным сигналом.

Задолженность перед энергетиками может свидетельствовать о недобросовестном использовании средств собственников жилья, которые исправно оплачивают счета. Мы ещё раз обращаем внимание сыктывкарцев, что они в силах не только контролировать платежную дисциплину своих управляющих компаний, но и напрямую влиять на качество работы обслуживающих организаций, – подчеркнула Елена Борисова.

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ИСТОЧНИК KP.RU