В Сыктывкаре официально открыли пляж

15 Июль 2020 2020-07-15T12:35:18+03:00

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В Сыктывкаре открыт городской пляж в местечке Кируль, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работать пляж будет с 8 до 20 часов. Там будут дежурить спасатели. Въезд машин на территорию ограничат, чтобы не загрязнять пляж: пустят только спецмашины. Обслуживанием пляжа занимается подрядная организация.

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Спасители оказались в нужное время в нужном месте (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU