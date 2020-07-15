2020-07-15T12:35:18+03:00
Общество

В Сыктывкаре официально открыли пляж

Там дежурят спасатели
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре официально открыли пляжВ Сыктывкаре официально открыли пляж
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В Сыктывкаре открыт городской пляж в местечке Кируль, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работать пляж будет с 8 до 20 часов. Там будут дежурить спасатели. Въезд машин на территорию ограничат, чтобы не загрязнять пляж: пустят только спецмашины. Обслуживанием пляжа занимается подрядная организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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