Мамы вне закона: сыктывкарку и её 15 сообщниц обвиняют в мошенничестве с маткапиталом

21 Июль 2020 2020-07-21T11:51:20+03:00

Сыктывкарку и еще 15 человек обвиняют в мошенничестве с маткапиталом Фото: Ольга Крыльцова

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Сыктывкарку и её 15 сообщниц обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Сыктывкара и ее 15 сообщниц. Сыктывкарка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат. Отягчающие обстоятельства предварительный сговор группы лиц и использование служебного положения.

По версии следствия, в 2012-2016 годах жительница Сыктывкара вместе с риэлторами и владелицами сертификатов на маткапитал заключали договоры купли-продажи квартир по завышенной цене с привлечением заемных средств, и похищали деньги из федерального и регионального бюджета. Ущерб бюджету превысил 2,6 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU