В Сыктывкаре горела иномарка
В Сыктывкаре пожарные вчера тушили машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
Вчера в 05:41 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля KIA SPORTAGE в Школьном переулке. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара за шесть минут. Возгорание ликвидировали в 05:59.
Огонь повредил автомобиль на общей площади 3 м². Предварительная причина пожара – поджог. Погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие две единицы техники и пять огнеборцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU