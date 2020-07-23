2020-07-23T13:51:40+03:00
Общество

В Сыктывкаре горела иномарка

Предварительная причина пожара - поджог
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре пожарные тушили машинуВ Сыктывкаре пожарные тушили машину
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В Сыктывкаре пожарные вчера тушили машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Вчера в 05:41 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля KIA SPORTAGE в Школьном переулке. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара за шесть минут. Возгорание ликвидировали в 05:59.

Огонь повредил автомобиль на общей площади 3 м². Предварительная причина пожара – поджог. Погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие две единицы техники и пять огнеборцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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