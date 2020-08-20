Житель Сыктывкара насмерть отравился этанолом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге трое сотрудников одного из хостелов северной столицы отравились этанолом. Один из них - житель Сыктывкара - погиб, сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

19 августа, в 11:28 в полицию поступило сообщение о том, в хостеле на улице Гидростроителей в Кронштадте отравились трое сотрудников. В тот же день стало известно, что один из сотрудников, а именно житель Сыктывкара 1987 года рождения, скончался. Известно также, что другой работники мини-отеля (житель Саратова 1977 года рождения) впал в кому - у него диагностировали у него остро-пероральное отравление этанолом.

По факту отравления полиция проводит проверку, опрашивает свидетелей и устанавливает все детали произошедшего.

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