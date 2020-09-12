Лобовое столкновение на трассе в Коми: в ДТП пострадали 3 человека

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В Сыктывдинском районе произошло массовое ДТП. На трассе "Вятка" 11 сентября в 18:10 столкнулись три автомобиля, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

39-летний мужчина на "Ладе Приоре" двигался со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 778-ом километре трассы он, обгоняя попутный транспорт, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Форд Фокусом". После столкновения в "Приору" врезался "Ниссан", ехавший попутно.

В тройном ДТП пострадали три человека.

В больницу в травмами отправлены два водителя и ребенок. У 43-летней женщины, водителя "Форда Фокуса", диагностирован открытый перелом правой стопы, ушиб грудной клетки, переломы ребер и шок. Она была пристегнута. У ее пассажира, трехлетнего мальчика, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Во время ДТП он находился в детском автокресле.

39-летний водитель "Лады Приора" получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, переломы ноги.

Водителям "Форда" и "Лады" выписаны направления на медицинское освидетельствование.

В УМВД ГИБДД по Коми сообщили, что водитель "Лады" 35 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, из них один раз в течение года. В 2019 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования его лишили водительских прав на 18 месяцев.

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