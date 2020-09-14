Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Сыктывкаре

Фото: ГИБДД по Сыктывкару.

Авария случилась 13 сентября около 22:20. Недавно получивший права 18-летний водитель «ВАЗ-21093», двигаясь по Октябрьскому проспекту со стороны ул. 1-я Промышленная, в направление ул.Тентюковская, не соблюдал безопасную дистанцию до движущейся впереди автомашины. В результате он врезался в «Тойоту Камри» под управлением водителя 1995 г.р., а та в свою очередь - в стоящую перед ней «Тойту Рав4» под управлением водителя 1958 г.р.

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты Камри». Девушка 1993 г.р. получила ушиб мягких тканей лица и левой голени. У девочка 2014 г.р. ушиб грудной клетки, мягких тканей головы, брюшной стенки. Обе были пристегнуты ремнями безопасности. Госпитализация им не потребовалась, за медицинской помощью обратились позже самостоятельно.

Водитель ВАЗа к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. Водительский стаж с 2020, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лобовое столкновение на трассе в Коми: в ДТП пострадали 3 человека, среди них трехлетний малыш (подробности)