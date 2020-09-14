Несостоявшаяся стюардесса из Коми пыталась скрыться от приставов в Москве

Девушка скрывалась из-за долга в 40 тысяч.

Уроженка Усть-Куломского района мечтала стать стюардессой и заключила ученический договор с авиакомпанией на обучение в центре подготовки авиационного персонала со стипендией. А экзамены провалила.

Поэтому на работу ее, естественно, не взяли. Более того, авиакомпания через суд потребовала от нерадивой ученицы вернуть деньги, впустую на нее потраченные.

Суд встал на сторону работодателя. Исполнительное производство о взыскании 39 500 рублей было возбуждено в Отделении судебных приставов по Усть-Куломскому району, то есть по месту проживания должника в момент заключения договора с авиакомпанией.

Однако после учебы в Сыктывкаре девушка домой не вернулась, и была объявлена в исполнительный розыск. Когда появилась информация о ее переезде в Москву, к розыску подключились московские судебные приставы, но и от них девушка скрывалась.

В конце концов усть-куломскому приставу удалось найти ее номер телефона и пообщаться. После этого девушка приехала на малую родину и оплатила задолженность, сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

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