В Коми под трактором погиб юноша

В Коми молодой человек умер после наезда трактора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми юноша погиб под колесами трактора. На него наехал мужчина, который строил дорогу. Об этом сообщает «Комионлайн».

Инцидент произошел 9 сентября в усинском селе Мутный Материк. Местного жителя без признаков жизни обнаружили лежащим на земле в районе дома по улице Молодежной.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Коми, погибшим оказался 20-летний сельчанин, работник местного сельхозпредприятия. Его смерть наступила от сочетанной травмы тела с множественными переломами костей. По факту случившегося проводится проверка. Предварительно установлено, что на мужчину наехал гусеничный трактор, которым управлял его коллега, выполнявший работы по строительству местной дороги. Обстоятельства происшествия выясняются

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Корткеросском районе слепили детсад из б/у стройматериалов

Уголовное дело на бывших уже руководителей администрации и фирмы-подрядчика отправлено в суд (подробности)