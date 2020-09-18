Кто из бюджетников Коми может рассчитывать на индексацию зарплаты в октябре

Изучаем список на повышение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 октября зарплаты российских бюджетников будут увеличены на 3%. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако коснется это далеко не всех. В списке на повышение - работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С федеральными госорганами понятно — это министерства и ведомства, многочисленная когорта чиновничества.

Подразделения, где работа приравнивается к военной службе — это МВД, ФСБ, ФСО, СВР, МЧС.

А к федеральным казенным предприятиям, в частности, относятся исправительные колонии, колонии-поселения, налоговые инспекции, пожарно-спасательные отряды, отделы полиции и т.д.

- Разницу провести легко. Например, в колонии зам по режиму — это сотрудник ФСИН, ему повысят как сотруднику госорганов, а уборщица — гражданский персонал, ей прибавят 3 процента как гражданскому персоналу организации, где работа приравнена к гражданской службе, - пояснил «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Есть казенные учреждения и в системе Минздрава — тем, кто там работает, тоже повысят зарплату. Но всех медиков это не коснется — например, не попадают в список работники муниципальных поликлиник, тут уж им приходится уповать на щедрость своих региональных властей.

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