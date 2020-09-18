ДТП в Сыктывкаре: на пешеходном переходе сбили девочку

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

Авария произошла сегодня, 18 сентября, около 8 часов утра. Водитель 1983 года рождения автомашины Мiтsuвisнi Lаnсеr на улице Тентюковская напротив дома №333 совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель автомашины с места ДТП скрылся, но был установлен впоследствии. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ в течение года он не привлекался. В 2016 года лишен права управления транспортным средством на 20 месяцев по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования). Срок действия водительского удостоверения закончился в 2017 году.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.3 (при себе не было регистрационных документов на Т/С), ч. 2 ст. 12.7 (управлял автомашиной будучи лишенным права управления Т/С), ст. 12.18 (не пропустил пешехода на пешеходном переходе), ч. 2 ст. 12.27 (скрылся с места ДТП), ч. 2 ст. 12.37 (отсутствует страховой полис ОСАГО).

Кроме того в действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264 прим.1 УК РФ (имел явные признаки алкогольного опьянения и повторно отказался от прохождения медицинского освидетельствования).

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