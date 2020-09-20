Мэрия Сыктывкара отчиталась о заболеваемости в школах и детсадах

Родителей просят проводить утренний фильтр, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

О ситуации по заболеваемости в детсадах и школах Сыктывкара рассказали на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии. На сегодня в Сыктывкаре не закрыто ни одной группы в детских садах. Доля отдельно заболевших дошкольников составляет всего 1,5 %, что незначительно по сравнению с нормативом в 20 %, который является условием для закрытия детсадов. В школах закрыло только два класса из 1293 по Сыктывкару, что также далеко от критического уровня в 20 %.

«В Сыктывкаре родителям нет поводов поддаваться панике. Ситуация по заболеваемости не критическая и находится на контроле администрации города. Тем не менее, необходимо помнить о простых правилах профилактики ОРВИ и гриппа и коронавирусной инфекции и соблюдать их в обязательном порядке как детям, так и родителям – проводить утренний фильтр, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», - напомнила вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина.

Если взрослые заметили, что у ребенка есть признаки респираторного заболевания, например, насморк и кашель, слабость, повышенная температура тела, то ребенка в обязательном порядке нужно оставить дома и вызвать врача. В таком случае вероятность скорее выздороветь и при этом не подвергнуть опасности здоровье других детей возрастает.

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