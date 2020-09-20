Осужденный из ИК-19 в Коми куском арматуры избил сотрудника колонии

Дело отправлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент, по данным следствия, произошел в июне текущего года в исправительной колонии №19 при проведении подъема и приема спальных принадлежностей. Фигурант из личных неприязненных отношений схватил заранее приготовленный фрагмент металлической арматуры, и, используя его в качестве оружия, попытался нанести одному из сотрудников учреждения удары по голове.

Потерпевший уклонился, прикрывая голову рукой, в результате чего удары попали по кисти. После этого злоумышленник дважды ударил сотрудника в область бедра. Преступные действия были пресечены прибывшими на помощь коллегами потерпевшего. Ему причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков.

В ходе расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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