День пролежало обнаженное тело девушки из Воркуты, выпавшей из окна в центре Санкт-Петербурга

Погибшей оказалась 22-летняя уроженка Воркуты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка из Воркуты выпала из окна дома в ночь на воскресенье, 20 сентября, в Невском районе Петербурга. В квартиру к трем молодым людям она попала после переписки в соцсети, сообщает БНК.

Картину событий ночи 19-го числа частично восстановил один из присутствовавших в квартире молодых людей, который в настоящее время находится в больнице с ножевыми ранениями.

По его словам, погибшую он и двое его друзей позвали в гости, найдя ее страницу «ВКонтакте». Девушку пригласили, подразумевая интим. Ночь прошла, как и планировалось, компания не брезговала алкоголем. Молодые люди заснули, через некоторое время 31-летний Павел очнулся от того, что девушка втыкала в него нож. Он выбежал из квартиры, это было уже около восьми утра, а когда вернулся, увидел табурет у окна.

В это время соседи услышали хлопок, а выглянув, увидели на асфальте обнаженное тело. Погибшая пролежала под окнами весь день, ее не прикрыли и не оцепили место происшествия.

Следователем Невского района возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Раненого увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Хозяин квартиры проснулся только тогда, когда приехала полиция.

Погибшей оказалась 22-летняя уроженка Воркуты. На своих страницах в соцсетях она выкладывала полуобнаженные фото.

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