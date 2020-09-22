Житель Коми не платил алименты старенькой матери, пока не вмешались приставы

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80-летняя женщине из Карачаево-Черкессии пришлось обратиться в суд, чтобы добиться материальной поддержки от осевшего на жительство в Коми 50-летнего сына.

Суд обязал его выплачивать матери ежемесячно по 5 тысяч рублей до изменения материального положения сторон. Через год сумма алиментов в пользу матери была снижена до 3 тысяч рублей и установлена пожизненно. Но даже этих денег мать-старушка не увидела.

Возможно, сын просто не знал, что его мать бедствует. Или не хотел знать.

Получив исполнительный лист, должник немедленно сообщил судебному приставу о своем месте работы. И теперь там будут перечислять деньги из его зарплаты на алименты.

Всего в Республике Коми с начала года судебными приставами региона окончено 12 исполнительных производств по алиментам в пользу родителей, на исполнении находятся 11.

УФССП России по РК напоминает, что обязанность взрослого ребенка содержать родителя является безусловной. Финансовые проблемы трудоспособных совершеннолетних детей не являются основанием для их освобождения от уплаты алиментов.

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