Задержан подозреваемый в убийстве молодой воркутинки в Санкт-Петербурге

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Задержан подозреваемый в убийстве 22-летней уроженки Воркуты, выпавшей из окна без одежды в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, тело 22-летней уроженки Воркуты было обнаружено 19 сентября у дома на Ново-Александровской улице в Невском районе. Она выпала из квартиры, расположенной на 13-м этаже, при этом была обнаженной.

Из этого же дома госпитализировали 31-летнего Павла М. с множеством ножевых ранений в состоянии средней тяжести. По его словам, его ударила ножом погибшая.

Мужчина утверждает, что он с двумя друзьями пригласил девушку в гости – договаривались они в соцсетях. Распивали алкоголь. Заснул, а проснулся он от того, что девушка наносит ему удары ножом. Выбежал на улицу, а когда вернулся, то девушки в квартире уже не было. А двое остальных участников досуга все еще спали. Подчеркнем, эта версия озвучена подозреваемым.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве, продолжается, сообщает РЕН-ТВ.

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