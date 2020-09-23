Житель Ухты сразу выплатил алименты сыновьям, как только встал вопрос об аресте машины

Фото: УФССП по Коми

Мужчина погасил задолженность по алиментам после вручения требования о предоставлении к осмотру принадлежащего ему автомобиля для составления акта описи и ареста.

39-летний ухтинец, сотрудник строительной компании, регулярно выплачивал алименты двоим сыновьям из заработной платы до тех пор, пока не вышел в вынужденный отпуск за свой счет. За время простоя задолженность достигла 78 тысяч рублей.

Так как отсутствие дохода не освобождает от родительских обязанностей, судебный пристав-исполнитель ОСП по Ухте вручила должнику требование о предоставлении к осмотру принадлежащего ему автомобиля Chevrolet Aveo для составления акта описи и ареста.

На следующий же день мужчина полностью погасил задолженность по алиментам. Исполнительное производство окончено направлением исполнительного документа в бухгалтерию по месту работы должника.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что изменение установленного судом размера алиментов или освобождение лица от их уплаты в связи с изменением материального или семейного положения одной из сторон возможно только в судебном порядке.

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