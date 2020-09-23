За оторванную на работе руку жителю Ухты "Ситтек" выплатит 350 тысяч

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Жителю Ухты присудили 350 тысяч рублей за полученную травму на производстве. Он требовал от филиала АО "Ситтек" компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей за оторванную руку. Несчастный случай произошел на работе в мае 2019 года. Машинисту техоборудования было тогда 35 лет.

Мужчине установили степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 70%, вторая группа инвалидности. Пострадавший получал интенсивную обезболивающую терапию. Сегодня нуждаемость в лекарственных средствах сохраняется, рекомендовано оперативное лечение. Ухтинец лишился заработка, ухудшилось финансовое состояние семьи. До настоящего времени мужчина испытывает болевые ощущения, переживает по поводу последствий травмы, нуждается в постороннем уходе, у него развился комплекс неполноценности.

Представитель "Ситтека" против удовлетворения иска возражал. Он указал, что основной причиной несчастного случая явилось грубое нарушение правил безопасности работником. Работодатель выполнил обязательства в области охраны труда, совершал действия, направленные на спасение жизни.

В различных актах о несчастном случаев на производстве сказано, что его причиной явилось неисполнение работником требований охраны труда, а также неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Кроме того, выяснилось, что виноваты в несчастном случае и другие работники, которые не обеспечили контроль за соблюдением правил безопасности. Оказалось, что на предприятии отсутствовали надлежащие площадки для обслуживания конвейера, не было кнопки "Стоп" в головной и хвостовой частях конвейера, отсутствовало съемное ограждение, сблокированного с приводом конвейера.

Акты участниками процесса не оспорены, степень вины пострадавшего в несчастном случае установлена на уровне 10%.

Исковые требования ухтинца суд удовлетворил частично: взыскать с АО "Ситтек" в его пользу компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает «Комиинформ».

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