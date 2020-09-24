Житель Ижмы получил реальный срок за ложный донос

Он обвинил соседе в покушении на убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ижемским районным судом Республики Коми рассмотрено уголовное дело в отношении жителя села Ижма за заведомо ложный донос о совершении соседом особо тяжкого преступления.

12 апреля этого года он обратился в правоохранительные органы с сообщением о том, что сосед произвел в его сторону несколько выстрелов из огнестрельного оружия, то есть совершил особо тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, - покушение на убийство.

Определяя вид и размер наказания, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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