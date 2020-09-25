В Коми заставили снизить арендную плату в условиях пандемии

Не для всех, конечно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одному из предприятий Коми удалось по суду (правда, в три этапа) добиться снижения платы за аренду и отсрочки платежа в связи с пандемией.

Арбитражный суд РК удовлетворил исковые требования ООО «Ригла». Основанием для обращения с иском в суд послужил отказ арендодателя заключить дополнительное соглашение на отсрочку уплаты арендной платы по договору аренды.

Однако арендатор доказал, что имеет на это право. Тем более, что занимается торговлей лекарственными средствами, а эта сфера включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. И иных дополнительных оснований или условий для предоставления отсрочки уплаты арендной платы не требуется.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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