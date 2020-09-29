Прокуратура Ухты: одной свалкой в Коми стало меньше

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По решению суда Минприроды Коми ликвидировало свалки у лесной грунтовки, ведущей от автодороги «Шудаяг – Ухта».

При въезде на лесную грунтовую дорогу, ведущую от автодороги «Шудаяг – Ярега», были точечно размещены отходы производства и потребления – строительные отходы (обломки кирпичей, шифера, навалы штукатурки и проч.), бытовые отходы (остатки мебели и бытовой техники, пластиковые канистры, мусорные мешки с отходами, резиновые покрышки, автомобильные бамперы и запчасти).

Прокуратура Ухты обратилась в суд с иском о возложении на Министерство природы и природных ресурсов Республики Коми обязанности ликвидировать несанкционированный объект размещения отходов.

Суд удовлетворил заявленные требования. Прокуратура проконтролировала фактическое исполнение решения суда.

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Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале (подробности)