Мэрия Сыктывкара собирает штрафы за брошенные раскопки

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Администрация Сыктывкара направила в адрес ресурсоснабжающих организаций 26 претензионных писем с требованием оплатить штрафы за просроченные ордера на выполнение земляных работ.

Всего мэрия зафиксировала 237 незакрытых ордеров за последние годы. Сумма штрафов исчисляется миллионами рублей. Это означает, что ресурсники, оформляя ордера на выполнение ремонтных работ на сетях, обязаны в рамках договоров о гарантийных обязательствах провести работы по приведению мест раскопок в первоначальный вид (восстановление дорожного покрытия и благоустройство территории), что не было сделано.

За просрочку до 10 суток предусмотрено наказание в виде штрафа по тысяче рублей за каждый день просрочки, свыше 10 суток – две тысячи за каждый день.

В итоге первые штрафы уже поступают в казну города. Эта работа продолжается.

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Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале (подробности)