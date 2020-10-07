В Ухте дорогу из частной собственности вернули в государственную

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

По иску прокуратуры Коми автодорогу общего пользования в Ухте вернули в государственную собственность региона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2016 года дорогу «Подъезд к производственному объединению Северных магистральных нефтепроводов» с нарушением закона включили в программу приватизации государственного имущества. По итогам торгов ее передали из собственности региона в собственность частного лица. В дальнейшем тот продал ее индивидуальному предпринимателю.

Прокурор Ухты направил в городской суд иск о признании недействительными процедуры продажи без объявления цены, договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки. В октябре прошлого года иск был удовлетворен. Суд постановил истребовать в казну Коми дорогу и земельные участки, на которых она расположена.

Исполнение решения суда находилось на контроле региональной прокуратуры. В июле 2020 года Министерство имущественных и земельных отношений Коми завершило государственную регистрацию права государственной собственности республики в отношении дороги и земли.

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