Пожилой житель Коми оскорбил сотрудницу полиции в соцсети

И ответил за свои слова в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оскорбительный комментарий в социальной сети под фото сотрудницы полиции обернулся для жителя Удорского района привлечением к уголовной ответственности, сообщает прокуратура Коми.

В мае 2019 в социальной сети «ВКонтакте» 58-летний мужчина от чужого имени разместил комментарий оскорбительного содержания под фотографией, на которой запечатлена сотрудница полиции в рабочий момент.

В ходе следствия мужчина вину свою признал и указал, что комментарий был оставлен под воздействием эмоций в связи, как ему казалось, бездействием полиции в конкретной ситуации. Однако в дальнейшем от признательных показаний он отказался.

Тем не менее, мировой судья Косланского судебного участка Удорского района признал его виновным в публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

И назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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