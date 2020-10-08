В Коми двух браконьеров оштрафовали за ловлю семги

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Княжпогостскогм районе двоих жителей Котласа Архангельской области признали виновными в незаконной ловле семги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство провело мониторинг социальной сети «ВКонтакте» и обнаружило фотографии жителей Архангельской области, которые в 2020 году выловили несколько экземпляров сёмги на реке Вымь.

Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна добыча семги на реке Вымь выше устья реки Елва без путевок и вне рыболовных участков, а также с использованием искусственных приманок, запрещены, подчеркнули в прокуратуре.

Выяснилось, что жители соседнего региона рыбачили в заказнике «Вымский», на путях и в период миграции семги к местам нереста, а также с использованием запрещенных орудий лова – спиннинга с блесной. Было возбуждено уголовное дело. Каждого браконьера оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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