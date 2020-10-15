Московский патриархат лишился в Сыктывкаре участка земли

Фото: архив КП

Этим летом в Сыктывкаре благоустроили историко-революционный мемориал борцам за советскую власть в местечке Кируль. А заодно и центральную аллею Свято-Вознесенского храма, рядом с которой он находится.

Еще тогда, в процессе реконструкции, жители столицы удивлялись, с чего это бюджетные деньги храму достались. Вот и прокуратура Коми не прошла мимо этих высказываний. Действительно собственником участка под аллеей оказалась местная православная религиозная организация прихода Сыктывкара Республики Коми религиозной организации «Сыктывкарская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)».

Прокуратура вынесла оценку: расходование бюджетных средств на проведение работ в отношении объектов, не относящихся к государственной или муниципальной собственности, недопустимо. В отношении начальника Управления ЖКХ администрации Сыктывкара дело об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.32 КоАП РФ. Антимонопольщики выписали чиновнику штраф 3000 рублей.

А вот дальше события развивались достаточно необычно. Прокуратура потребовала устранить нарушение закона. Аллею разбирать не стали, а перевели земельный участок в муниципальную собственность, сообщает прокуратура Коми.

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