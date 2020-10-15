В Выльгорте столкнулись Volkswagen и Nissan: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 14 октября, в Выльгорте столкнулись Volkswagen Golf и Nissan Tiida, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина 1960 года рождения ехала за рулем Volkswagen Golf по улице Северной со стороны стадиона имени Сметаниной. На нерегулируемом перекрестке с трассы Чебоксары – Сыктывкар машина начала поворачивать налево Женщина не предоставила преимущество Nissan Tiida, и автомобили столкнулись

В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan – женщина 1981 года рождения и девочка 2011 года рождения. Никого из них не госпитализировали. Водитель Volkswagen ранее привлекалась за нарушение правил дорожного движения 18 раз, за рулем с 2002 года.

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Кроме того, у нарушительницы не было прав (подробнее)