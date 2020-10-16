В Корткеросском районе столкнулись две легковушки: пострадали оба водителя

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 15 октября, в Корткеросском районе столкнулись «Лада» и Nissan, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.25 на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск. Водитель 1957 года рождения ехал за рулем «Лады» со стороны столицы Коми в сторону села Усть-Кулом. На 27-километре он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчина, управлявший «Ладой», попал в больницу с травмами грудной клетки. Водитель Nissan 1980 года рождения также получил ушиб грудины, возможный перелом ребер и ссадины кисти. Госпитализация ему не потребовалась.

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