В Сыктывкаре превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

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По данным Роспотребнадзора по Коми, в республику поступило 83 процента объема вакцины против гриппа и ОРВИ. Следующий этап поставки еще 150 тысяч доз вакцины - в ноябре этого года.

В целом, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице Коми незначительно превышен - на прошлой неделе пороговое значение этого показателя было выше на 5,4 процента, в основном, за счет взрослого населения, которое пренебрегает соблюдением правил профилактики.

В Сыктывкарскую городскую поликлинику № 3 в ноябре также ожидается дополнительная плановая поставка вакцины в объеме более 12 тысяч доз. Для поликлиники основная проблема - максимальная загруженность врачей в связи с эпидемией COVID-19.

Руководителей предприятий и организаций города мэрия напоминает о важности вакцинации каждого человека во избежание возникновения массового заболевания и просит обращаться в медучреждения для ускорения организации прививочного процесса для своих сотрудников. Для этого нужно написать заявку в учреждение здравоохранения для платной вакцинации в ускоренном режиме.

По итогам совещания было принято решение уделить особое внимание сфере общественного транспорта, где наблюдается скученность, и высоки риски заражения. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города поручено увеличить количество рейдов по соблюдению масочного режима в автобусах и наказывать нарушителей.

Кроме того, горожанам в этот период рекомендовано свести к минимуму риски загрузки поликлиник и заранее записываться к своему лечащему врачу.

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