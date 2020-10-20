В Воркуте столкнулись две иномарки: пострадала девушка

Фото: управление Росгвардии по Коми

В понедельник, 19 октября, в Воркуте столкнулись Mitsubishi-1200 и Chevrolet Lanos, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Очевидцем случившегося стал один из сотрудников ведомства. Он ехал на службу и увидел, как на перекрестке улиц Автозаводской и Проминдустрии столкнулись два автомобиля. Росгвардеец остановился и направился к месту происшествия. Из Chevrolet вышла девушка, которая находилась там в качестве пассажира. Она пожаловалась на боль в области головы и головокружение. Информацию о ДТПсотрудник ОМОН передал в дежурную часть ГИБДД и на своей машине отвез пострадавшую в больницу.

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