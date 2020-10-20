Глава Коми переписал штат правительства республики под себя

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Новую структуру правительства Республики Коми утвердил сегодня, 20 октября, указом Владимир Уйба, сообщает пресс-служба главы РК.
Появится новое министерство - цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В его ведении, как и следует из названия, окажут информационной безопасности, СМИ, реклама и т.д.
Созданы два новых комитета: один - по закупкам, второй - по тарифам. Их сфера деятельности в пояснениях не нуждается.
Еще два министерства объединят под новым названием -экономики. В него войдут бывшие уже на сегодняшний день министерство экономического развития и промышленности министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики.
Полномочия вновь созданного министерства экономики будут масштабными: от нормативно-правового регулированию в сфере всего промышленного комплекса и транспорта до инвестиционной и инновационной деятельности а также лицензионного контроля и надзора в ряде областей экономики.
Еще одно объединение: министерство строительства и ЖКХ плюс министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов станут единым министерством строительства и дорожного хозяйства.
А бывшее министерство имущественных и земельных отношений станет одноименным комитетом.
Перераспределить функции, прописать новое штатное расписание правительство должно до 5 ноября.
С сегодняшнего дня новая структура правительства Республики Коми выглядит так:
1. Председатель правительства.
2. Первый заместитель председателя правительства.
3. Заместитель председателя правительства – министр финансов.
4. Заместители председателя правительства.
5. Руководитель администрации главы.
6. Постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
7. Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
8. Министр экономического развития и промышленности.
9. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
10. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.
11. Министр сельского хозяйства и потребительского рынка.
12. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
13. Министр национальной политики.
14. Министр юстиции.
15. Министр труда, занятости и социальной защиты.
16. Министр здравоохранения.
17. Министр культуры, туризма и архивного дела.
18. Министр образования, науки и молодежной политики.
19. Министр физической культуры и спорта.
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