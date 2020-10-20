Глава Коми переписал штат правительства республики под себя

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Новую структуру правительства Республики Коми утвердил сегодня, 20 октября, указом Владимир Уйба, сообщает пресс-служба главы РК.

Появится новое министерство - цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В его ведении, как и следует из названия, окажут информационной безопасности, СМИ, реклама и т.д.

Созданы два новых комитета: один - по закупкам, второй - по тарифам. Их сфера деятельности в пояснениях не нуждается.

Еще два министерства объединят под новым названием -экономики. В него войдут бывшие уже на сегодняшний день министерство экономического развития и промышленности министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики.

Полномочия вновь созданного министерства экономики будут масштабными: от нормативно-правового регулированию в сфере всего промышленного комплекса и транспорта до инвестиционной и инновационной деятельности а также лицензионного контроля и надзора в ряде областей экономики.

Еще одно объединение: министерство строительства и ЖКХ плюс министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов станут единым министерством строительства и дорожного хозяйства.

А бывшее министерство имущественных и земельных отношений станет одноименным комитетом.

Перераспределить функции, прописать новое штатное расписание правительство должно до 5 ноября.

С сегодняшнего дня новая структура правительства Республики Коми выглядит так:

1. Председатель правительства.

2. Первый заместитель председателя правительства.

3. Заместитель председателя правительства – министр финансов.

4. Заместители председателя правительства.

5. Руководитель администрации главы.

6. Постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации.

7. Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

8. Министр экономического развития и промышленности.

9. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

10. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.

11. Министр сельского хозяйства и потребительского рынка.

12. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

13. Министр национальной политики.

14. Министр юстиции.

15. Министр труда, занятости и социальной защиты.

16. Министр здравоохранения.

17. Министр культуры, туризма и архивного дела.

18. Министр образования, науки и молодежной политики.

19. Министр физической культуры и спорта.

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