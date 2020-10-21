Большой брат не дремлет: в соцсети поймали еще двух рыбаков-браконьеров в Коми

Фото: yandex.ru

Факт незаконной рыбной ловли на территории национального парка «Югыд Ва» по хэштегам в соцсети выявила Печорская природоохранная прокуратура. Отдыхавший там турист незаконно выловил пять хариусов, а фотографии своей добычи разместил в Инстаграме.

Как следует из сообщения прокуратуры Коми, работники ведомства мониторили интернет-ресурсы и с помощью хэштегов обнаружили на странице в Инстаграм фотоотчет об удачной рыбалке в июле-августе этого года европейского хариуса на реке Косью на особо охраняемой территории. Дирекция парка «Югыд Ва» представила информацию о посещении группы туристов, один из которых и разместил фото. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее надзорное ведомство провело мониторинг социальной сети «ВКонтакте» и обнаружило фотографии жителей Архангельской области, которые в 2020 году выловили несколько экземпляров семги на реке Вымь. Дело было в заказнике «Вымский», на путях и в период миграции семги к местам нереста, а также с использованием запрещенных орудий лова – спиннинга с блесной. Было возбуждено уголовное дело. Каждого браконьера оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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