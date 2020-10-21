Мошенники украли у четверых жителей Коми 165 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у трех жителей Коми около 165 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, житель Печоры 1987 года рождения решил купить снегоход и увидел в интернете подходщее объявление. Созвонившись с продавцом по номеру, зарегистрированному в Москве, мужчина перевел 123 тысячи рублей. Купленной техники он не дождался.

Еще один печорец 1946 года, разместивший на сайте «Авито» объявление о продаже передвижного домика. Однако из-за манипуляций лжепокупателей пенсионер потерял 15 тысяч рублей.

Житель Сыктывдинского района 1983 года собрался купить для своего автомобиля «Рено Логан» запчасти. Найдя объявление, он перечислил через интернет крупную сумму денег. В Сыктывкаре женщина 1990 года рождения решила купить Iphone 11 и перевела «продавцу» 43 тысячи рублей.

Общий ущерб потерпевшим от действий аферистов составил почти 165 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у троих воркутинцев 380 тысяч

Один из северян перевел злоумышленникам деньги, взятые в кредит (подробнее)