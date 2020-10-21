В Сыктывкаре водитель сбил 52-летнюю женщину и скрылся

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 20 октября, в Сыктывкаре неустановленный автомобиль сбил 52-летнюю женщину и скрылся. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 8.30. Неустановленный автомобиль ехал по улице Морозова в сторону Оплеснина. В районе дома №51 машина сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После этого автомобиль уехал с места происшествия.

В результате ДТП 52-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как передает «Комиинформ», пострадавшая не госпитализирована. Водитель объявлен в розыск.

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