У двух воркутинцев украли с карт почти 300 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли с карт двух жителей Воркуты почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине 1961 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заявил, что на счете воркутинки зафиксировали подозрительные операции, которые необходимо заблокировать. Затем «консультант» потребовал сообщить реквизиты банковской карты. После этого со счета пенсионерки списалось более 272 тысячи рублей. Аналогичным образом лишился денег воркутинец 1975 года рождения. С его карты списали более 25 000 рублей. Возбуждены уголовные дела о краже с банковского счета.

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