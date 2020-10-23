В Сыктывкаре водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В пятницу, 23 октября, в Сыктывкаре неустановленный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около восьми утра. Неустановленный водитель, управляя неустановленный автомобилем, ехал по улице Петрозаводской в сторону улицы Малышева. Напротив дома №6 по улице Печорской он сбил девочку и скрылся с места происшествия. Школьница попала в больницу, ее диагноз уточняется.

– Просим свидетелей и очевидцев обратиться в Отдел ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару лично или по телефону: 28-18-00, 28-18-32, – говорится в сообщении.

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