Суд прекратил дело о банкротстве «Комиавиатранса»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Коми прекратил дело о банкротстве АО «Комиавиатранс», о чем настаивало ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» из-за долгов предприятия более чем на 100 млн рублей. Стороны договорились о рассрочке и подписали мировое соглашение.

Как передает БНК, в декабре прошлого года ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) обратилось в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании АО «Комиавиатранс» несостоятельным (банкротом). Основание для этого стала задолженность в размере 143,2 миллиона рублей.

В начале января состоялось первое заседание суда. Авиаперевозчик подал ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с намерением сторон урегулировать спор мировым соглашением, а также предоставил копии платежных поручений, подтверждающих частичное погашение задолженности. После этого истец снизил сумму требований до 137 миллионов рублей, не исключив возможность заключения мирового соглашения.

К заседанию суда в феврале 2020 года сумма требований снова уменьшилась – до 133,4 миллиона рублей, из которых 100,6 миллиона составлял основной долг и 32,8 миллиона – неустойка. ГТЛК попросило суд отложить рассмотрение дело на основании того, что между сторонами ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. «Комиавиатранс» поддержал ходатайство об отложении разбирательства.

Из-за распространения коронавируса следующее заседание состоялось только в июне. К тому моменту ГТЛК уточнила размер задолженности – сумма снизилась до 123,3 миллиона рублей. «Комиавиатранс» настаивал о приостановлении производства по делу на основании того, что основной вид деятельности авиаперевозчика включен в перечень отраслей экономики России, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Это давало возможность получить господдержку. Кроме того, перевозчик был включен в перечень субъектов естественных монополий в сфере аэропортовой деятельности в Коми, а также в перечень системообразующих и градообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Коми.

Обе стороны также попросили отложить судебное заседание, так как вели переговоры о заключении мирового соглашения и проводили сверку счетов. Суд отклонил ходатайство «Комиавиатранса», сославшись на то, что дело о несостоятельности начало рассматриваться до ухудшения ситуации из-за коронавируса и до введения моратория на возбуждение дел о банкротстве (он был введен законом от 1 апреля 2020 года).

Мировое соглашение Арбитражный суд Коми утвердил 21 октября. В нем перечисляются суммы задолженности «Комиавиатранса» перед ГТЛК, выплатить которые предприятие было обязано по четырем решения Арбитражного суда Москвы, принятых в 2018-2019 годы. Частично долги перевозчик погасил.

В мировом соглашении приводится четыре графика погашения основной задолженности и неустойки на общую сумму в 123,2 миллиона рублей (90,8 миллиона — задолженность по трем решения суда и 32,4 млн — неустойка по четырем решениям суда). Погасить их надо будет до октября 2023 года с выплатами каждый месяц.

Кроме того, стороны согласились, что за предоставление рассрочки «Комиавиатранс» будет оплачивать фактическое пользование деньгами по ставке 10% годовых на общую сумму долга на начало каждого дня предоставления рассрочки, начиная с 1 января 2020 года.

Очередность погашения задолженности будет следующей: сначала — проценты за предоставление рассрочки, затем — долги по оплате лизинговых платежей (основной долг), потом — задолженность по неустойке.

В случае нарушения сроков или неполного перечисления денег ГТЛК вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа о взыскании общей суммы задолженности и неустойки. Нарушение графика также может привести к начислению пени в размере 0,1% от неисполненного обязательства за каждый день просрочки. В итоге Арбитражный суд Коми прекратил дело о признании АО «Комиавиатранс» несостоятельным (банкротом).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уйба: Эксплуатация бразильских самолетов Embraer разорили «Комиавиатранс»

Авикомпания отказалась от иностранных самолетов (подробнее)