Выкинул в подъезд умирать: в Сыктывкаре задержан подозреваемый в избиении женщины до смерти

Тело было обнаружено в подъезде дома по улице Мира Эжвинского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 октября в подъезде дома по улице Мира Эжвинского района Сыктывкара было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в зверском избиении задержан, сообщает Следком по Коми.

По данным следствия, возле бара по улице Мира между женщиной и ее 48-летним сожителем произошла ссора. Оба были пьяны. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове. Потом перетащил ее в подъезд ближайшего дома и оставил там. Изверг ушел, а потерпевшая скончалась от полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан. В отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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