РДЖ из-за пандемии сокращает поезда в Коми

Фото: РЖД

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов, сообщают на сайте РЖД.

Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

В Коми это сокращение коснется маршрута Сыктывкар-Усинск. Этот поезд отменяется отправлением из Сыктывкара 14, 16, 18, 20, 22 декабря, отправлением из Усинска 15, 17, 19, 21, 23 декабря.

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