Жителям Коми не имеют права навязывать дополнительные услуги при получении кредита

В последнее время настолько участились жалобы на добровоьно-принудительные дополнительные услуги со стороны банков, что Роспотребнадзор и Банк России опубликовали совместное заявление.

Оно адресовано банкам, микрофинансовым и иным организациям, выдающим займы и кредиты, но знать его содержание необхоимо в первую очередь как раз потребителям. Полный текст документа вы найдете здесь.

Надзорные ведомтсва в своем совместном письме обращают внимание на недопустимость навязывания заемщикам дополнительных платных услуг, в том числе юридических и консультационных, а также на закрепленное в законе право потребителя отказаться от уже приобретенных услуг.

При этом оплачиваются дополнительные услуги зачастую из заемных средств, а условия их оказания определяет финансовая организация в одностороннем порядке в стандартных формах.

Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем.

Потребитель может в любое время отказаться и от уже приобретенной дополнительной услуги – при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Любые условия договора, нарушающие установленные законом права потребителя, признаются недействительными, заключают Роспотребнадзор и Банк России.

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