В Сыктывкаре «семерка» сбила сразу двух пешеходов

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 октября в Сыктывкаре ВАЗ-2107 сбил сразу двух пешеходов, которые переходили дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как передает «Комиинформ», авария произошла в 16.30 на Сысольском шоссе. 20-летний молодой человек ехал за рулем «семерки» в сторону улицы Морозова. Напротив дома №45 по Сысольскому шоссе легковушка сбила двоих пешеходов. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 46-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому лба, ушиб грудной клетки и перелом малой берцовой кости. У 40-летнего мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Оба пешехода попали в больницу. Водитель «семерки» получил права только в этом году и уже успел дважды нарушить ПДД.

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