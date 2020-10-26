Двое мужчин погибли в горящем доме в Печоре

Судя по всему, они и устроили пожар, не осторожно обращая с огнем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воскресным вечером в Печоре горел деревянный многоквартирный дом. Двух мужчин из квартиры, где и начался пожар, спасти не удалось.

Сообщение о возгорании в городскую службу спасения пришло в 22:36. Уже через 6 минут пожарные были на месте происшествия. К этому времени из квартиры на втором этаже едкий дым распространился по всему зданию.

20 жильцов смогли выйти на улицу самостоятельно. 2 человека были спасены пожарными. Еще двух мужчин - 1959 и 1964 годов рождения - звено газодымозащиты нашло без сознания в той самой квартире, откуда и пошел огонь и дым по всему дому. Они тяжело отравились угарным газом. Их вынесли на улицу и немедленно отправили в больницу, по пути в которую они и скончались в скорой.

вынесли пострадавших на улицу. Пострадавшие мужчины скончались в экипаже скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Коми.

Пожар был полностью ликвидирован в 00:40. Выгорела одна квартира на площади 10 квадратов. Согласно предварительным данным, причина случившегося - неосторожность при курении с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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