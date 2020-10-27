Место лёжки семи волков зафиксировали охотники в Усть-Вымском районе

Волки в Усть-Вымском районе Коми снова активизировались. 26 октября местные жители обнаружили место лежки 5-7 особей.

- Вот и началось снова! Около газопровода вблизи поселка Илья-Шор обнаружили следы и место лежки волков. На этот год серых приблизительно от 5 до 7 особей! Так что делаем выводы, - пишут охотники.

Напомним, в Усть-Вымском районе волки буйствуют уже не в первый год — заходят в черту населенных пунктов и таскают собак. Специально, чтобы отслеживать все случаи и оперативно реагировать на них, охотники создали группу «Вконтакте». В прошлые годы с помощью облав они успешно решали проблему засилья волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ухты напуганы нашествием волков: «Легкий шок»

Несколько человек видели серых хищников в черте города (подробности).

Вахтовика в Усинске загрыз волк

В пользу этой версии говорят характерные следы на теле и остатки шерсти на футболке (подробности).