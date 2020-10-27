Место лёжки семи волков зафиксировали охотники в Усть-Вымском районе

Волки в Усть-Вымском районе Коми снова активизировались. 26 октября местные жители обнаружили место лежки 5-7 особей.
- Вот и началось снова! Около газопровода вблизи поселка Илья-Шор обнаружили следы и место лежки волков. На этот год серых приблизительно от 5 до 7 особей! Так что делаем выводы, - пишут охотники.
Напомним, в Усть-Вымском районе волки буйствуют уже не в первый год — заходят в черту населенных пунктов и таскают собак. Специально, чтобы отслеживать все случаи и оперативно реагировать на них, охотники создали группу «Вконтакте». В прошлые годы с помощью облав они успешно решали проблему засилья волков.
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