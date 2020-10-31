Росгвардия подключилась к охоте на волка в Ухте

Фото: архив КП

Уже несколько дней волк пугает жителей Ухты. Он совершенно нагло разгуливает по городу, сообщают очевидцы.

На этот раз, по сообщению горожан, в ночь с 30 на 31 октября его увидели на улице Сенюкова, 49. Сообщение о хищном звере было передано правоохранителям. Как говорят ухтинцы, полиция призывает не выходить вечером на улицы.

В Росгвардии по Коми "Комиинформу" подтвердили, что вызов о сером хищнике был. Группа задержания, которая находилась на маршруте патрулирования, проехала по указанному адресу. Однако волка там не обнаружили.

В октябре жители Ухты видели волков на Набережной Газовиков и Набережной Нефтяников. Алиса Каненгони ехала в сторону Шудаяга поздним вечером 21 октября, когда на перекрестке около Набережной Газовиков дорогу ей преградил волк. Девушка сигналила много раз, но хищник даже не сдвинулся с места. Еще одна ухтинка заметила волка на Набережной Нефтяников, когда прогуливалась с мужем.

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