Две ухтинки перевели мошенникам почти 215 тысяч рублей

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В Ухте у двух местных жительниц мошенники украли в общей сложности около 215 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, ухтинке 1958 года рождения позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры Северо-Восточного округа Москвы. Собеседник рассказал, что всем пострадавшим от рук продавцов некачественных БАДов выплачивается компенсация. Оказалось, что женщина действительно покупала пищевые добавки. Тогда мужчина предложил ей получить якобы положенные 450 тысяч рублей. За возмещение ущерба в качестве комиссии он запросил деньги на сопутствующие расходы ведомства.

Ухтинка сразу отправилась в офис банка и перевела 180 тысяч рублей. Позднее пенсионерка поняла, что попала в руки мошенников и обратилась в полицию. Аналогичным способом своих денег лишилась и другая жительница Ухты, 1953 года рождения. Она перевела 34 800 рублей. В обоих случаях телефоны, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Москве. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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