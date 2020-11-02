В Сысольском районе Chevrolet Niva насмерть сбила велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 1 ноября, в Сысольском районе Chevrolet Niva насмерть сбил 54-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20:30. 69-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet Niva по трассе Сыктывкар – Кудымкар в сторону Койгородка. Водитель не заметил велосипедиста, который ехал навстречу без световозвращающих элементов, и сбил его.

Пострадавшего увезли в Сысольскую ЦРБ, но от полученных травм он скончался. За нарушения правил дорожного движения водитель Chevrolet в течение года привлекался три раза. Стаж управления авто с 1995 года.

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