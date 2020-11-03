Мошенники пытались украсть у жительницы Усинска 70 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники пытались украсть у жительницы Усинска украсть 70 тысяч рублей, однако у них ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девушке позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что в отношении жительницы Усинска посторонние совершают мошеннические действия, и их необходимо пресечь. Для этого «сотрудник» попросил девушку подать заявку и оформить кредит. В итоге девушка взяла займ на сумму 70 тысяч рублей.

При следующем звонке незнакомец пояснил, что от кредита следует отказаться, снять деньги с карты и перевести на счет. После этого разговора жительница Усинска поняла, что имеет дело с мошенниками. Девушка бросила трубку и перестала отвечать на последующие звонки.

Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества. Выяснилось, что номера, с которых звонили потерпевшей, зарегистрированы в ХМАО и имеют совпадения с аналогичными фактами мошеннических действий в отношении жителей Сыктывкара, Ухты, Усинска, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов.

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