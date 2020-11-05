Премьера артистов Театра оперы и балета Коми на проекте «Большой балет»

Артисты из Коми впервые стали участниками проекта "Большой балет"

4 ноября на телеканале «Культура» показали выступление артистов Театра оперы и балета Коми. Они впервые участвуют в федеральном проекте «Большой балет».

Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов в первом выпуске программы представили на суд жюри номер «Вальс». Ринат Бикмухаметов получил 28 баллов (из 40 возможных), Анастасия Лебедик – 25. В общем рейтинге в своих категориях они пока на 6 и 7 позициях, соответственно.

Напомним, съемки начались 15 июля. Артисты из Коми прошли до шестого тура. Посмотреть следующее их выступление можно через неделю – в среду, 11 ноября.

«Большой балет» — это единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс. Проект стартовал в 2012-м году. В новом сезоне за звание «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» и «Лучшая пара» будут бороться восемь пар молодых артистов балета.

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